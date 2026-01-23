Bendikai 27. vieta Pasaules kausa posmā saīsinātajā individuālajā distancē
Latvijas biatloniste Baiba Bendika piektdien Čehijā Pasaules kausa sestajā posmā izcīnīja 27. vietu 12,5 kilometru saīsinātajā individuālajā distancē, Sanita Buliņa bija 69., bet Annija Keita Sabule - 81. pozīcijā.
Uzvaru svinēja francūziete Žistīne Brezā-Bušē, kura ar vienu kļūdu šaušanā, par to saņemot 45 soda sekundes, finišēja 35 minūtēs un 50,3 sekundēs. Tikai 1,4 sekundes viņai zaudēja tautiete Lū Žanmono, kura arī neaizvēra vienu mērķi, bet vienu minūti un 2,2 sekundes atpalika divas kļūdas pieļāvusī vāciete Franciska Proisa.
Bendika pirmajā šaušanā kļūdījās trīs reizes, nākamajās divās pa vienai un uzvarētājai finišā zaudēja trīs minūtes un 14,8 sekundes. Buliņa ar piecām kļūdām atpalika gandrīz sešas minūtes, bet Sabule kļūdījās sešas reizes un zaudēja vairāk nekā septiņas minūtes.
Startēja 92 biatlonistes.
Pasaules kausa sestais posms sestdien turpināsies ar jaukto pāru un jaukto komandu stafetēm, bet svētdien tiks aizvadītas sacensības ar kopēju startu.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Pēc posma Nove Mesto no 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.
Olimpiskajās spēlēs startēs Baiba Bendika, Estere Volfa, Sanita Buliņa, Annija Keita Sabule, Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers un Edgars Mise.