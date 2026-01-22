"Aston Villa" un Lionas "Olympique" uzvar viesos un nodrošina vietu Eiropas līgas astotdaļfinālā
Anglijas futbola premjerlīgas vienība Birmingemas "Aston Villa" un Lionas "Olympique" no Francijas ceturtdien izcīnīja uzvaras UEFA Eiropas līgas septītās kārtas mačos un nodrošināja vietu astotdaļfinālā.
"Aston Villa" viesos ar 1:0 (1:0) apspēlēja Stambulas "Fenerbahce". Vienīgie vārti mačā tika gūti 25. minūtē, kad mājinieku vārtos bumbu ar galvu raidīja Džeidons Sančo. Otrajā puslaikā "Aston Villa" vārtsargam Marko Bizotam izdevās glābt viesus no zaudētiem vārtiem.
Savukārt "Olympique" izbraukumā ar 1:0 (1:0) guva panākumu pār Bernes "Young Boys". Viesu uzvaru sekmēja Einslijs Meitlends-Nailss, kurš raidīja bumbu Bernes komandas vārtos pirmā puslaika kompensācijas laikā.
Lionas vienība ar 18 punktiem sešās spēlēs turnīra tabulā saglabā pirmo vietu, bet "Aston Villa" ar tādu pašu punktu skaitu ierindojas otrajā pozīcijā.
36 pamatturnīra komandas aizvada mačus ar astoņām dažādām pretiniecēm, tiekoties ar divām katra no četriem groziem komandām.
Pamatturnīra astoņas labākās komandas nodrošina vietas astotdaļfinālā, 9.-24.vietas īpašnieces cīnīsies izslēgšanas spēļu turnīra pirmajā kārtā, bet pārējām vienībām Eiropas kausu sezona būs beigusies. Šāds formāts UEFA Eiropas līgā tiek izspēlēts otro sezonu pēc kārtas, aizstājot tradicionālo grupu turnīru.
UEFA Eiropas līgas fināls notiks maijā Stambulā.
Pagājušajā sezonā Eiropas līgā uzvarēja Totenhemas "Hotspur", kas finālā divu Anglijas komandu duelī ar 1:0 pieveica Mančestras "United".