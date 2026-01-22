Rolands Šmits nespēj apturēt "Anadolu Efes" krišanu bezdibenī: Eirolīgā jau astotais zaudējums pēc kārtas
Latvijas basketbolista Rolanda Šmita pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes" ceturtdien ULEB Eirolīgas 24. kārtas mačā piedzīvoja astoto zaudējumu pēc kārtas. "Anadolu Efes" savā laukumā ar 68:74 (13:25, 18:23, 20:10, 17:15) zaudēja Pirejas "Olympiacos".
Šmits spēlēja 15 minūtes un 52 sekundes un, raidot grozā divus no trijiem divu punktu metieniem, guva četrus punktus, kā arī izcīnīja četras bumbas zem groziem, vienu reizi rezultatīvi piespēlēja, nopelnīja divas piezīmes un noslēdza maču ar efektivitātes koeficientu četri.
Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Perijs Dozjē, bet vēl 13 punktus guva Seibens Lī, kurš arī iekrāja piecas rezultatīvas piespēles un piecas pārtvertas bumbas. Pirejas vienībā ar 19 punktiem izcēlās Saša Vezenkovs.
"Olympiacos" ar 15 uzvarām un astoņiem zaudējumiem turnīra tabulā ieņem ceturto vietu, kamēr "Anadolu Efes" ar sešām uzvarām 24 spēlēs ir pēdējā vietā 20 komandu konkurencē.
Ceturtdien vēl Dāvja Bertāna pārstāvētā "Dubai" viesosies pie "Paris".
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".