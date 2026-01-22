Fedirs Kuļišs daiļslidošanas sacensībās Rīgā ieņem otro vietu īsajā programmā, uzvar igaunis Levandi
Latvijas daiļslidotājs Fedirs Kuļišs ceturtdien Rīgā "Volvo Open Cup" sacensībās ieņēma otro vietu īsajā programmā.
Vīriešu konkurencē Kuļišs, kurš pagājušajā nedēļā startēja Eiropas čempionātā, īsajā programmā tika novērtēts ar 67,58 punktiem. Labāko rezultātu īsajā programmā sasniedza igaunis Arlets Levandi, saņemot 79,23 punktus.
Vēl no Latvijas sportistiem Kirills Korkačs ar 56,93 punktiem bija ceturtais, bet Nikolajs Krivošeja ar 56,56 punktiem bija piektais astoņu sportistu konkurencē.
Starp sievietēm no latvietēm labāko rezultātu sasniedza Ksenija Heimane, kurai 43,99 punkti deva sesto vietu, bet par vienu pozīciju zemāk ar 42,87 punktiem bija Emīlija Ozola. Īsajā programmā labākā ar 58,92 punktiem bija igauniete Natālija Langerbaura.
Savukārt starp juniorēm Kira Baranovska īsajā programmā ar 48,20 punktiem ierindojās astotajā pozīcijā, bet Jelizaveta Derecina un Taisija Krivošeja ar attiecīgi 41,44 un 36,15 punktiem bija devītajā un desmitajā vietā 19 daiļslidotāju konkurencē.
Piektdien daiļslidotāji sacentīsies izvēles programmā, sacensībām sākoties no plkst. 12.25.
Starptautiskās Slidošanas savienības (ISU) "Volvo Open Cup 57" sacensības norisinās līdz svētdienai un tajās piedalās sportisti no 14 valstīm.