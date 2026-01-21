Francijas un Horvātijas telpu futbolisti Rīgā Eiropas čempionāta pirmajā mačā spēlē neizšķirti
Francijas un Horvātijas vīriešu telpu futbola izlases trešdien Rīgā Eiropas čempionāta ievadā cīnījās neizšķirti, aizvadot maču 2:2 (2:1).
Pēc spēlētām 13 minūtēm Horvātiju vadībā izvirzīja Duje Kustura, taču pusotru minūti vēlāk rezultātu izlīdzināja Mamadū Turē. Nedaudz vairāk kā trīs minūtes līdz pirmā puslaika beigām 2:1 Francijas labā panāca Uasini Guirio.
Sešas minūtes līdz pamatlaika beigām Kustura vēlreiz pārspēja Francijas vārtsargu, rezultātam kļūstot 2:2.
Trešdien vēl plkst. 20 "Xiaomi arēnā" Latvijas izlase spēkosies ar Gruziju, maču tiešraidē translējot kanālam LTV7.
Latvijā notiek tikai A apakšgrupas spēles, jo Eiropas Futbola federāciju asociācija (UEFA), izdabājot Baltkrievijai, C un D apakšgrupu uzņemšanu uzticēja Slovēnijai. B apakšgrupas mači notiks Kauņā.
Eiropas čempionāta finālturnīrs telpu futbolā no 21. janvāra līdz 7. februārim pirmo reizi vēsturē norisinās trīs valstīs - Latvijā, Lietuvā un Slovēnijā.
Rīgā notiek A apakšgrupas spēles, kā arī tiks aizvadīts viens ceturtdaļfināla mačs 31. janvārī starp Latvijas izlases pārstāvētās A grupas uzvarētājiem un Lietuvas izlases pārstāvētās B grupas otrās vietas ieguvējiem.