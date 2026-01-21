Francijas un Horvātijas telpu futbolisti Rīgā Eiropas čempionāta pirmajā mačā spēlē neizšķirti
Francija un Horvātija spēlē neizšķirti Rīgā Eiropas čempionāta telpu futbolā pirmajā mačā.
Francijas un Horvātijas telpu futbolisti Rīgā Eiropas čempionāta pirmajā mačā spēlē neizšķirti

Francijas un Horvātijas vīriešu telpu futbola izlases trešdien Rīgā Eiropas čempionāta ievadā cīnījās neizšķirti, aizvadot maču 2:2 (2:1).

Pēc spēlētām 13 minūtēm Horvātiju vadībā izvirzīja Duje Kustura, taču pusotru minūti vēlāk rezultātu izlīdzināja Mamadū Turē. Nedaudz vairāk kā trīs minūtes līdz pirmā puslaika beigām 2:1 Francijas labā panāca Uasini Guirio.

Sešas minūtes līdz pamatlaika beigām Kustura vēlreiz pārspēja Francijas vārtsargu, rezultātam kļūstot 2:2.

Trešdien vēl plkst. 20 "Xiaomi arēnā" Latvijas izlase spēkosies ar Gruziju, maču tiešraidē translējot kanālam LTV7.

Latvijā notiek tikai A apakšgrupas spēles, jo Eiropas Futbola federāciju asociācija (UEFA), izdabājot Baltkrievijai, C un D apakšgrupu uzņemšanu uzticēja Slovēnijai. B apakšgrupas mači notiks Kauņā.

Eiropas čempionāta finālturnīrs telpu futbolā no 21. janvāra līdz 7. februārim pirmo reizi vēsturē norisinās trīs valstīs - Latvijā, Lietuvā un Slovēnijā.

Rīgā notiek A apakšgrupas spēles, kā arī tiks aizvadīts viens ceturtdaļfināla mačs 31. janvārī starp Latvijas izlases pārstāvētās A grupas uzvarētājiem un Lietuvas izlases pārstāvētās B grupas otrās vietas ieguvējiem.

