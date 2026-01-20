"TV3 Group" skaidro nostāju savos kanālos neziņot par agresorvalsts sportistu dalību sacensībās
"TV3 Group" kanāli arī turpmāk saviem skatītājiem neziņos par neitrālā statusā startējošo agresorvalstu sportistu dalību jebkādās sacensībās, pavēstīja "Go3" sporta programmu direktors Toms Circenis.
Viņš skaidroja, ka "TV3 Group" ir apzināti izvēlējusies neizcelt neitrālo sportistu startus kanālu saturā, jo jau no pirmās kara dienas medijs ir pret Krievijas agresiju un uzskata, ka šāda nostāja ir godīga pret skatītājiem.
Pagājušajā nedēļā notikušā Eiropas čempionāta kamaniņu sportā laikā TV6 Krievijas sportistu startu laikā pārraidīja reklāmas. "Sākotnēji pat apsvērām kamaniņu sacensības nerādīt, taču tas būtu kaitējis Latvijas kamaniņu braucējiem, kuriem šis ir olimpiskais gads un viņi ir spiesti startēt kopā ar sportistiem no agresorvalsts," sacīja Circenis.
Viņš uzsvēra, ka "TV3 Group" prioritāte ir Latvijas komandas sniegums, kas arī ir galvenā skatītāju interese. "Šis ir apzināts redakcionāls lēmums, nevis tehniska nejaušība, tāpēc šie brīži tiek izmantoti plānotām reklāmas pauzēm," stāstīja Circenis. Tādu pašu pieeju "TV3 Group" ievēros arī gaidāmo olimpisko spēļu laikā visās ziņu rubrikās un citos sporta veidos.
Jau vēstīts, ka pagājušā gada septembrī Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) Izpildkomiteja pieņēma lēmumu, ka Krievijas un Baltkrievijas sportistiem būs atļauts piedalīties 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco ziemas olimpiskajās spēlēs zem neitrālā karoga.
Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) nepiekrīt šiem SOK Izpildkomitejas pieņemtajiem lēmumiem, uzskatot jebkādu ar agresorvalstīm saistītu sportistu dalību starptautiskās sacensībās par pāragru un nepiemērotu olimpisko spēļu formātam un būtībai. Vienlaikus, lai nodrošinātu Latvijas sportistu dalību olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās, kā arī citās starptautiskās sacensībās, LOK Latvijas sportistiem un Latvijas delegācijas pārstāvjiem saskarsmē ar šiem sportistiem izstrādājusi vadlīnijas. Krievi jau paziņojuši, ka par tām plāno vērsties tiesā.