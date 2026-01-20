VIDEO: Balinska un Vilmaņa NHL spēlē kaujas arī vārtsargi
Latvijas aizsargs Uvis Balinskis un Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis pirmdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Floridas "Panthers" piedzīvoja zaudējumu.
"Panthers" savā laukumā ar rezultātu 1:4 (0:0, 0:3, 1:1) piekāpās Sanhosē "Sharks".
Balinskis spēlēja 19 minūtes un septiņas sekundes, no kurām divas minūtes un 59 sekundes vairākumā un 53 sekundes mazākumā. Latviešu aizsargs izpildīja trīs metienus vārtu rāmī, pielietoja vienu spēka paņēmienu, kā arī nopelnīja divu minūšu noraidījumu par kautiņu un sliktāko lietderības koeficientu komandā -4.
Vilmanis spēlēja astoņas minūtes un 46 sekundes, mazākumā laukumā pavadot 53 sekundes. Uzbrucējs vienreiz meta pa vārtiem un pielietoja vienu spēka paņēmienu, bet viņa lietderības koeficients bija -1.
Šajā spēlē "Panthers" rindās atgriezās uzbrucējs Metjū Tkačaks, kuram augustā tika veikta pievilcējmuskuļa operācija, tomēr tas nepalīdzēja vienībai tikt pie uzvaras.
Mājinieku vienīgos vārtus guva Ētu Luostarinens, bet "Sharks" sastāvā Vils Smits, Vinsents Dešarnē, Marlo Ferraro un Bārklejs Gudrovs, kurš ripu raidīja tukšos vārtos.
Viesu vārtsargs Alekss Nedeljkovičs tika galā ar 35 no 36 "Panthers" hokejistu metieniem.
Šajā mačā izkāvās arī vārtsargi Nedeljkovičs un Sergejs Bobrovskis, kurš mājinieku vārtos tika galā ar 20 no 23 metieniem.
Iepriekšējo divu sezonu čempionvienība "Panthers" Austrumu konferencē ar 53 punktiem 48 spēlēs ieņem 12. vietu un nākamo spēli aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Vinipegas "Jets" hokejistiem.