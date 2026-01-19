Uzvara pār "Stars" nostiprina Girgensonu un "Lightning" Austrumu konferences līderpozīcijā
Latvijas uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" svētdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā izcīnīja panākumu, svinot 12. uzvaru pēdējās 13 spēlēs.
"Lightning" viesos ar 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) pārspēja Dalasas "Stars". Girgensons uz ledus bija 14 minūtes un piecas sekundes, kuru laikā vienu reizi meta pa vārtiem, pielietoja trīs spēka paņēmienus un uzvarēja vienā iemetienā, noslēdzot maču ar neitrālu lietderības koeficientu.
Mājiniekus pēc spēlētām četrām minūtēm vadībā izvirzīja Oskars Beks, bet četras minūtes vēlāk rezultātu izlīdzināja Dominiks Džeimss. Otrā perioda vidū "Lightning" uzvaru nesošos vārtus guva Brendons Heigels, un trešdaļas izskaņā pārsvaru dubultoja Džeiks Gencels.
Divas minūtes līdz pamatlaika beigām tukšos "Stars" vārtos vēl ripu raidīja Pontuss Holmbergs, panākot 4:1 "Lightning" labā. Viesu vārtus sargāja Andrejs Vasiļevskis, kurš atvairīja 19 metienus, bet otrā laukuma pusē Džeiks Otindžers tika galā ar 22 raidījumiem.
"Lightning" ar 64 punktiem 47 spēlēs Austrumu konferences turnīra tabulā ir līdere, kamēr "Stars" ar 63 punktiem 49 cīņās Rietumu konferencē ierindojas otrajā pozīcijā.