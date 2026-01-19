Darja Semeņistaja "Australian Open" debitē ar zaudējumu pret ranga 13. raketi
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja pirmdien nepārvarēja Austrālijas atklātā čempionāta pirmo kārtu.
Semeņistaja, kura WTA rangā ieņem 98. vietu, ar 3-6, 0-6 zaudēja ranga 13. pozīcijas īpašniecei čehietei Lindai Noskovai. Par dalību pirmajā kārtā Semeņistaja saņems desmit WTA ranga punktus.
Abas iepriekš tikušās divas reizes, abos mačos uzvaru svinot čehietei. Pēdējo reizi savstarpējais mačs tika aizvadīts 2023. gadā, kad Makaraskas "WTA 125" turnīrā Noskova bija pārāka ar 6-2, 7-5.
Semeņistaja Austrālijas atklātajā čempionātā startēja trešo gadu pēc kārtas un pirmo reizi spēlēja pamatturnīrā. Pērn viņai neizdevās pārvarēt kvalifikācijas pirmo kārtu, bet pirms diviem gadiem viņa apstājās atlases otrajā kārtā.
Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko sezonas pirmo "Grand Slam" turnīru sāks ar maču pret slovākieti Rebeku Šramkovu. Pērn par Austrālijas atklātā tenisa čempionāta uzvarētāju sieviešu vienspēlēs kļuva amerikāniete Medisona Kīza.