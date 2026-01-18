Rodions Kurucs ar 11 punktiem sekmē "Baskonia" uzvaru pār Šteinberga pārstāvēto "Baxi"
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs svētdien Spānijas augstākās līgas (ACB) spēlē izcēlās ar 11 punktiem un palīdzēja Vitorijas "Baskonia" tikt pie pārliecinošas uzvaras.
"Baskonia" mājās ar 130:85 (35:24, 39:18, 27:17, 29:26) pārspēja Mārča Šteinberga pārstāvēto Manrezas "Baxi".
Kurucs laukumā bija 17 minūtes un desmit sekundes un realizēja vienu divu punktu metienu un trīs no pieciem tālmetieniem. Viņa kontā arī viena atlēkusī bumba, rezultatīva piespēle, divas kļūdas, viena pārtverta bumba, bloķēts metiens, četras piezīmes un trīs izprovocēti sodi, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +23 un efektivitātes koeficientu deviņi.
Viesu rindās Šteinbergs, kurš spēlēja 24 minūtes un 40 sekundes, arī iekrāja 11 punktus, raidot grozā vienu divu punktu metienu, vienu no trijiem tālmetieniem un sešus soda metienus. Viņš arī izcēlās statistikā ar vienu rezultatīvu piespēli, divām kļūdām un trīs izprovocētiem sodiem, tiekot pie +/- rādītāja -24 un efektivitātes koeficienta 11.
Mājinieku uzvaru ar 21 punktu sekmēja Timotijs Luvavu-Kabarro, kamēr Manrezas komandā rezultatīvākais ar 19 gūtajiem punktiem bija Pjērs Oriola.
Sestdien Artūra Kuruca pārstāvētā Lugo "Rio Breogan" viesos ar 104:101 uzvarēja Andoras "MoraBanc".
Turnīra līdere ar 13 uzvarām 15 mačos ir Madrides "Real", kuras rindās šosezon spēlējis Gunārs Grīnvalds, Sito Alonso vadītā Mursijas UCAM ar desmit panākumiem ir ceturtā. "Baskonia" ar deviņām uzvarām ir piektā, "Rio Breogan" ar septiņām uzvarām 16 mačos ir desmitajā vietā, bet "Baxi" ar bilanci 6-10 ierindojas 15. pozīcijā.
Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempioni kļuva Madrides "Real", kas finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Valencia".