Renārs Uščins nespēj glābt Vāciju no negaidīta zaudējuma Serbijai, izkļūšana no Eiropas čempionāta apakšgrupas kļūst sarežģīta
Vācijas vīriešu handbola izlase sestdien Eiropas čempionāta mačā piedzīvoja negaidītu zaudējumu pret Serbiju, un šī neveiksme sarežģīs vāciešu izkļūšanu no apakšgrupas. Herningā notikušajā A apakšgrupas spēlē Vācija zaudēja ar rezultātu 27:30 (17:13).
Vācijai pa sešiem vārtiem guva Latvijā dzimušais Renārs Uščins un Mirko Sklurofs, bet serbiem ar tādu pašu rezultativitāti izcēlās Vukašins Vorkapičs un Urošs Kojadinovičs.
Ja grupas pēdējā spēlē Serbija uzvarēs Austriju, tad Vācijai vajadzēs ar trīs vārtu pārspēt Spāniju, lai izkļūtu no apakšgrupas.
A apakšgrupā pēc divām spēlēm Spānijai ir maksimālie četri punkti, Serbija un Vācija guvušas pa diviem, bet Austrija ir bez punktiem.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases pirmajā posmā aizvada grupu turnīru, kurā tās sadalītas sešās apakšgrupās pa četrām katrā. Katras grupas divas labākās izlases iekļūs otrajā posmā.
Eiropas čempionāta finālturnīrs Dānijā, Zviedrijā un Norvēģijā norisināsies līdz 1. februārim, kad Herningā kļūs zināma jaunā čempione.
Aizpērn par čempioni kļuva Francija, kas finālā ar 33:31 papildlaikā uzvarēja Dāniju.