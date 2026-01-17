FIA pasaules rallijkrosa čempionāts "Ferratum World RX of Rīga" Biķernieku trasē
Citi sporta veidi
Šodien 16:45
Izsludināts iepirkums Biķernieku rallijkrosa trases seguma atjaunošanai pirms gaidāmajiem FIA Eiropas čempionāta posmiem
Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) ir izsludinājusi iepirkumu par Biķernieku kompleksās sporta bāzes rallijkrosa trases seguma atjaunošanas būvdarbiem, liecina informācija Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).
Iepirkuma tehniskajā specifikācijā minēts, ka esošajam rallijkrosa trases segumam nepieciešami labošanas darbi pirms paredzētā Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) Eiropas čempionāta posma rallijkrosā, lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu pasākuma norisi.
Plānotais seguma remonts paredzēts 2738 kvadrātmetru platībā. Būvdarbu izpildes termiņš plānots līdz vienam mēnesim.
Pretendenti piedāvājumus iepirkumā var iesniegt līdz 30. janvārim.
2026. gadā Latvijā notiks FIA Eiropas čempionāta posmi rallijkrosā un autokrosā. Atbilstoši FIA publicētajam Eiropas rallijkrosa čempionāta kalendāram 2026. gada sezona 9. un 10. maijā sāksies ar posmu Biķernieku trasē, kas ar 1,295 kilometru apli ir viena no garākajām rallijkrosa trasēm Eiropā.