Izcils rezultāts! Roberts Krūzbergs kļūst par Eiropas vicečempionu šorttrekā
Latvijas sportists Roberts Krūzbergs sestdien Nīderlandē izcīnīja sudraba medaļu Eiropas čempionātā šorttrekā 1500 metru distancē.
Piektdien Krūzbergs ceturtdaļfinālā savā slidojumā bija pirmais, Reinis Bērziņš citā grupā - otrais, abiem sasniedzot pusfinālu. Sestdien pusfinālā Krūzbergs savā slidojumā bija otrais un iekļuva A finālā, savukārt Bērziņš saņēma sodu un noslēdza sacensības.
A finālā Krūzbergs sākumā bija grupas beigu galā, bet četrus apļus pirms finiša sāka pa iekšmalu apskriet priekšā esošos sportistus. Finišā viņam priekša palika tikai nu jau trīskārtējais šīs distances Eiropas čempions nīderlandietis Jenss van't Vouts.
Ar iegūto sudrabu Krūzbergs izcīnījis savu karjeras lielāko panākumu. Līdz šim pie medaļas Eiropas vai pasaules čempionātos viņš nebija ticis. No šorttrekistiem iepriekš medaļas kontinenta čempionātos bija izcīnījis jau karjeru beigušais Haralds Silovs.
Svētdien sacensības sāksies no plkst. 11.30. Meistarsacīkstes tiešraidē tiks pārraidītas Starptautiskās Slidošanas savienības (ISU) "YouTube" kanālā.
Pērn Eiropas meistarsacīkstēs no Latvijas šorttrekistiem labāko rezultātu sasniedza Bērziņš, kurš ieņēma ceturto vietu 500 metru distancē, bet Krūzbergs ierindojās sestajā pozīcijā 1500 metros. Eiropas čempionāts beigsies svētdien.