Latvijas vīriešu šorttreka komanda iekļūst Eiropas čempionāta pusfinālā
Latvijas vīriešu šorttreka komanda piektdien Nīderlandē Eiropas čempionātā šorttrekā sasniedza 5000 metru stafetes pusfinālu.
Reinis Bērziņš, Roberts Krūzbergs, Linards Reinis Laizāns un Māris Jānis Šternmanis savā ceturtdaļfinālā finišēja pirmie, par 0,133 sekundēm pārspējot spēcīgo Nīderlandes komandu. No šī ceturtdaļfināla pirmo divu vietu ieguvējas, kā arī Polija, iekļuva pusfinālā, kas notiks sestdien.
Individuālajās sacensībās 1500 metros Krūzbergs ceturtdaļfinālā savā slidojumā bija pirmais, Bērziņš citā grupā - otrais, abiem sasniedzot pusfinālu. 1000 metros abi bija ātrākie savos pirmās kārtas slidojumos un iekļuva ceturtdaļfinālā.
Sieviešu konkurencē vienīgā Latvijas pārstāve Anna Jansone 1500 metru ceturtdaļfinālā savā slidojumā bija trešā un arī iekļuva pusfinālā. Latviete sekmīgi sāka arī sacensības 500 metros, pārvarot pirmo kārtu un iekļūstot ceturtdaļfinālā.
Sestdien sacensības sāksies no plkst. 11, bet svētdien - no plkst. 11.30. Meistarsacīkstes tiešraidē tiks pārraidītas Starptautiskās Slidošanas savienības (ISU) "YouTube" kanālā.
Pērn Eiropas meistarsacīkstēs no Latvijas šorttrekistiem labāko rezultātu sasniedza Bērziņš, kurš ieņēma ceturto vietu 500 metru distancē, bet Krūzbergs ierindojās sestajā pozīcijā 1500 metros.
Eiropas čempionāts beigsies svētdien.