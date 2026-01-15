Renārs Uščins
Citi sporta veidi
Vakar 23:40
Renārs Uščins palīdz Vācijai ar uzvaru sākt Eiropas handbola čempionātu
Latvijā dzimušais handbolists Renārs Uščins ceturtdien Vācijas izlases rindās guva četrus vārtus, Vācijas handbolistiem Eiropas čempionāta finālturnīru sākot ar panākumu. A grupas spēlē Vācija ar 30:27 (12:8) pārspēja Austriju.
Uščins uzvarētāju rindās izcēlās ar četriem precīziem metieniem, kamēr rezultatīvākais ar septiņiem gūtiem vārtiem bija Johanness Golla.
Austrijas vienības labā deviņus vārtus guva Sebastians Frimmels, bet vēl septiņi precīzi metieni padevās Jākobam Nigam.
Citā A grupas spēlē Spānija ar 29:27 (19:15) apspēlēja Serbiju.
Eiropas meistarsacīkstes, kuras uzņem Zviedrija, Dānija un Norvēģija, noslēgsies februāra ievadā.
2024. gada Eiropas čempionātā Francijas handbolisti ceturto reizi vēsturē izcīnīja zelta godalgas, finālā ar 33:31 papildlaikā pārspējot Dāniju. Renārs Uščins ar Vācijas valstsvienību zaudēja cīņā par bronzas godalgām.