Krievija sūdzēs tiesā Latviju par atteikšanos olimpiādē komunicēt ar agresorvalsts pārstāvjiem
Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) vadlīnijas Latvijas sportistiem paredz pēc iespējas distancēties no agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas pārstāvjiem, un tas galīgi nav gājis pie sirds Krievijas amatpersonām, kas grasās tiesas ceļā piespiest Latviju brāļoties.
Krievijas Valsts domes Fiziskās kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Dmitrijs Sviščovs televīzijas kanālam “Match TV” paziņoja, ka gatavo prasību Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT), Latviju apsūdzot diskriminācijā un aparteīdā.
“Latvijas Olimpiskās komitejas ieteikumi nav tikai kliedzošs diskriminācijas gadījums. Tie apzināti grauj pašu pamatus olimpiskajai kustībai, kuras gars vienmēr ir balstījies uz vienlīdzību, godīgu cīņu un vienotību ārpus politikas. Aicināt sportistus izvairīties no kontaktiem, kopīgām fotogrāfijām un pat saziņas ar kolēģiem no Krievijas un Baltkrievijas — tas nav protokols, tā ir sporta aparteīda ideoloģija. Šādas darbības rupji pārkāpj Olimpiskās hartas principus, kas aizliedz jebkādu diskriminācijas formu, un padara sportistus par politiskās histērijas ķīlniekiem.”
Tālāk sekoja Krievijas propagandas iemīļotie apzīmējumi: “rusofobija”, “rasisms”, “aparteīds”. “Sportam ir jāvieno, nevis jāšķeļ. Taču, šķiet, Latvijas sporta ierēdņiem svarīgāki ir nevis rezultāti un godīga cīņa, bet gan savu rasistisko un rusofobisko uzskatu demonstrēšana. Tas ir kauns visai pasaules sporta sabiedrībai. Es negrasos to atstāt bez atbildes. Es gatavoju iesniegumu Eiropas Cilvēktiesību tiesā pret Latvijas Olimpisko komiteju, lai aizstāvētu Krievijas sportistu intereses, kuru tiesības ar šiem ieteikumiem ir rupji pārkāptas. Ja Latvijā ir aizmirsuši, kas ir cilvēktiesības, mēs viņiem par to atgādināsim, izmantojot starptautiskos tiesiskos mehānismus.”
Sviščovs arī piedraudēja, ka Krievija nosūtīs oficiālus pieprasījumus Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai ar prasību sniegt juridisku novērtējumu “šiem skandalozajiem norādījumiem” un veikt pasākumus pret tiem, kuri cenšas “pārvērst sporta laukumus par politisku provokāciju arēnu”.
Un gluži kā mantru “sankcijas mums nāk tikai par labu”, Sviščovs paziņoja, ka “jūsu diskriminācija tikai stiprina mūsu vienotību un gribu uzvarēt”.
Jau ziņots, ka LOK izstrādātās vadlīnijas Latvijas sportistiem, kuriem var nākties startēt sacensībās kopā ar Krievijas un Baltkrievijas pārstāvjiem, paredz, ka startējot vienās sacensībā ar agresorvalstu pārstāvjiem, Latvijas sportistiem jāievēro sporta veida federāciju prasības, bet vienlaikus jācenšas iespējami distancēties no tiem.
Iepriekš šādas vadlīnijas bijušas izstrādātas pirms Parīzes olimpiskajām spēlēm, bet novembrī atjaunotas atbilstoši situācijai pirms Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm.
Septembrī Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) Izpildkomiteja pieņēma lēmumu, ka Krievijas un Baltkrievijas sportistiem būs atļauts piedalīties 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco ziemas olimpiskajās spēlēs zem neitrālā karoga.
LOK nepiekrīt šiem SOK Izpildkomitejas pieņemtajiem lēmumiem, uzskatot jebkādu ar agresorvalstīm saistītu sportistu dalību starptautiskās sacensībās par pāragru un nepiemērotu olimpisko spēļu formātam un būtībai. Vienlaikus, lai nodrošinātu Latvijas sportistu dalību olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās, kā arī citās starptautiskās sacensībās, LOK Latvijas sportistiem un Latvijas delegācijas pārstāvjiem saskarsmē ar šiem sportistiem izstrādājusi vadlīnijas.
Tajās teikts, ka sportistiem jāievēro attiecīgo starptautisko sporta veidu federāciju noteikumi, tai skaitā tehniskie noteikumi un sacensību protokols, tiktāl, cik tas nepieciešams, lai nodrošinātu minimālo prasību izpildi Latvijas sportistu atbilstībai un pilnvērtīgai dalībai šajās sacensībās. Apbalvošanas un ziedu ceremonijās iespēju robežās norobežoties no jebkādas saskarsmes ar šo valstu sportistiem, tai skaitā, iespēju robežās ievērot distanci no viņiem un atturēties no kopīgiem foto vai video, ja vien šāda nepieciešamība nav saistīta ar sacensību protokolā obligāti noteikto prasību ievērošanu. Rekomendēts arī ārpus apbalvošanas un ziedu ceremonijām iespēju robežās norobežoties no jebkādas saskarsmes ar šiem sportistiem, kas nav nepieciešama norises nodrošināšanai.
Tāpat ieteikts norobežoties no piedalīšanās preses konferencēs, tiešraidēs (kas nav nesaraujami saistītas ar sacensību pienācīgu norisi), intervijās un citās pirms un pēc sacensību publicitātes norisēs kopā ar šiem sportistiem. Latvijas atlētiem arī rekomendēts nepiedalīties nekāda veida sociālo tīklu saskarsmē un diskusijās ar šiem sportistiem, nedalīties un nereaģēt uz viņu saturu, nepublicēt kopīgus foto un video materiālus kā attiecībā uz sacensībām, tā arī ārpus sacensību perioda.
Latvijas sportistiem arī ieteikts informēt attiecīgo starptautisko sporta veidu federāciju un sacensību organizētāju, ja tiek konstatēti SOK Izpildkomitejas formulēto un/vai attiecīgo starptautisko sporta veidu federāciju noteikto pielaides nosacījumu pārkāpumi.
Gadījumā, ja Latvijas sportists ir Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vai Iekšlietu ministrijas (IeM) struktūru darbinieks, papildus šiem ieteikumiem ievērot attiecīgo struktūru noteikumus un ieteikumus saskarsmē ar šiem sportistiem.
LOK ieteikumi ir attiecināmi gan uz saskarsmi ar krieviem un baltkrieviem, gan arī citām personām, kas atbalsta agresorvalstu politiku un var kalpot to propagandas mērķiem.