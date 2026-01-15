Kiprā atrasts pazudušā krievu oligarha Vladislava Baumgertnera sakropļotais līķis. Uzņēmējs pazuda vienlaikus ar Krievijas vēstniecības darbinieka mīklaino nāvi
Kiprā trešdien atrasts bijušā minerālmēslu koncerna "Uralkali" vadītāja Vladislava Baumgertnera līķis. 56 gadus vecais krievu oligarhs pazuda 7. janvārī. Viņa sakropļoto un trūdēt sākušo mirstīgo atlieku identificēšanai bija nepieciešamas DNS analīzes, vēsta vietējie mediji.
Pēdējo reizi viņš redzēts izejam no mājas melnos šortos un melnā T kreklā. Vietējos medijos vēsta, ka uzņēmējs, kurš bija ekstrēmo sporta veidu entuziasts, ar taksometru aizbrauca uz piekrastes rajonu, lai rāptos klintīs. Šajā dienā viņa mobilais telefons pēdējo reizi parādījās tīklā.
Par pazušanu policiju informēja darbinieks, kad Baumgertners vairs neatbildēja uz zvaniem. Policija Krievijas oligarha tālruņa signālu izsekojusi līdz nomaļai, stāvai piekrastes zonai netālu no Pisūri ciema. Vērienīgā meklēšanas operācijā bija iesaistīti helikopteri, droni, brīvprātīgie, kā arī Lielbritānijas karavīri no netālu esošās Karalisko gaisa spēku (RAF) “Akrotiri” bāzes.
Uzņēmēja sakropļoto līķi atrada aizā. Par Baumgertnera galveno nāves cēloņa versiju tiek minēta nokrišana no klints nelaimes gadījumā, tā kā viņš bija mēģinājis veikt sarežģītu maršrutu un tajā dienā bija spēcīgs vējš.
Baumgertners savulaik bija viens no ietekmīgākajiem Krievijas uzņēmējiem. 2013. gadā viņš Baltkrievijā tika arestēts, izraisot diplomātisko krīzi starp Minsku un Maskavu, kuras risināšanā personīgi iesaistījās Vladimirs Putins. Kopš 2017. gada uzņēmējs dzīvoja Kiprā un, pēc paziņu teiktā, centies “neizcelties”.
Dažādas sazvērestību teorijas izraisīja tas, ka Baumgertners pazuda faktiski vienlaikus ar Krievijas vēstniecības trešā sekretāra Alekseja Panova līķa atrašanu Kipras galvaspilsētā Nikosijā. Mediji vēsta, ka Panovs bija Krievijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GRU) aģents un nodarbojās ar kriptogrāfiju. Atsaucoties uz saviem avotiem, pētnieks Dmitrijs Hmeļņickis, kura uzmanības lokā bija specdienestu darbība Kiprā, paziņoja “Eho”, ka Panovs, iespējams, gatavojās bēgt, un viņu plānus atklāja, bet pašu Panovu likvidēja. Viņš pievērsa uzmanību tam, ka par Panova nāvi tika paziņots tikai pēc dažām dienām, bet Kipras policistus neielaida Krievijas vēstniecības ēkā, kur it kā Panovs esot izdarījis pašnāvību. Viņaprāt, “notika kaut kas tāds, kas [vēstniecības darbiniekiem] radīja smagu stāvokli un četras dienas notika sarunas ar Maskavu”. “Neizslēdzu, ka viņš varēja gatavot bēgšanu, ko atklāja un “novērsa”, kas ir absolūti normāli padomju un Krievijas specdienestiem,” viņš piebilda.