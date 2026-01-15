Latvijas junioru līdere, kalnu slēpotāja Elza Zelča Itālijā labo savu FIS punktu rekordu
Latvijas junioru izlases līdere Elza Zelča ceturtdien SKILV kausā kalnu slēpošanā un FIS sacensībās slalomā, kas norisinās Valdifassā (Itālijā), atkal iesāka ar pārliecinoši labāko laiku pirmajā braucienā, bet šoreiz viena no jaunākajām dalībniecēm pirmo vietu neizlaida no rokām, izcīnot pirmo uzvaru FIS sacensībās un nopelnot FIS punktu rekordu, informē Latvijas Slēpošanas federācijas pārstāvis Ivars Bācis.
Pocās, kas atrodas pazīstamajā Itālijas Valdifassas ielejā, jau ceturto dienu pēc kārtas juniori (2005-2009) sacentās SKILV kausā kalnu slēpošanā, ko rīko Latvijas Slēpošanas federācija (LSF) sadarbībā “Apex2100” un kur piedalās vairāk nekā 25 valstu kalnu slēpotāji no četriem kontinentiem..
Šodien otro reizi tika noskaidroti labākie slaloma disciplīnā. Sievietēm dalībnieču skaits atkal sasniedza 40, bet vīriešiem sacentās 69 kalnu slēpotāji.
Šodien ar 11.numuru startējusī 16 gadus vecā Elza Zelča atkal pirmajā trasē rādīja lielisku sniegumu, ne tikai uzrādot labāko laiku kā vakar, bet tuvāko konkurenti no ASV apsteidzot par sekundi. Vakardienas uzvarētāja Elsa Feliciello no Kanādas un otra viņas spēcīgā tautiete Simona Santpjēra nefinišēja.
Otrā brauciena sākumā Zelča līdzenajā daļā atkal palielināja pārsvaru, tad nedaudz uzmanīgāk veica kritisko vidusdaļu un finišēja ar labāko laiku, Leldes Gasūnas audzēknei izcīnot karjeras astoto godalgu un pirmo uzvaru, turklāt spēcīga sastāva sacensībās. Elzai, kurai līdz šim labākais rezultāts bija pirmdien milzu slalomā iegūtie 53 FIS punkti, šodien slalomā nopelnīja rekordaugstos 37 FIS punktus, kas ir konkurētspējīgs rezultāts pasaulē junioru konkurencē.
Ceturto dienu pēc kārtas trijniekā tika amerikāniete Noele Rota, kurai otrā vieta, un 0,80 sekunžu deficīts līdz Elzai, bet divas reizes sešiniekā tikusī spāniete Nura Torresa Kasas pirmo reizi tika trijniekā
Nils Neo Trapāns, kurš iepriekšējos trijos startos bija nopelnījis zem 50 FIS punktiem, sasniedzot rekordus abās slaloma disciplīnās, iesāka ar ļoti labu augšdaļu, bet kļūdījās trases vidusdaļā turpat kur Elza vakar un pirmo reizi šajā nedēļā palika bez rezultāta. Nefinišēja arī otrs Latvijas pārstāvis Antonijs Vītols, kurš dienu iepriekš bija 45. vietā.
Cīņa par uzvaru bija ļoti spraiga. Vakardienas līderis pēc pirmā brauciena Viktors Roče Espinos, kurš trešdien otrajā braucienā nefinišēja, pilnībā atkārtoja Zelčas scenāriju, proti, šodien uzvarēja, nopelnot karjeras septīto godalgu un ceturto uzvaru. Pirmā godalga Bulgārijai, otro vietu iegūst Marko Semerdžijevam, bet vakardienas uzvarētājs Kazimirs Ziolkovsksi no Polijas otro reizi kāpa uz pjedestāla, šoreiz uz trešā pakāpiena.