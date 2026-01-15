Tkačaka četri punkti sekmē "Senators" uzvaru
Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē trešdien ar četriem punktiem izcēlās Otavas "Senators" kapteinis Breidijs Tkačaks, palīdzot savai vienībai izbraukumā pārliecinoši pieveikt Ņujorkas "Rangers" vienību.
Ņujorkas komanda savā laukumā piekāpās ar 4:8 (0:4, 1:2, 3:2), piedzīvojot piekto zaudējumu pēc kārtas un astoto neveiksmi pēdējās deviņās spēlēs. Tkačaks uzvarētāju rindās izcēlās ar saviem 200. gūtajiem vārtiem līgā un trim rezultatīvām piespēlēm. Vēl "Senators" sastāvā ar 1+2 atzīmējās Dilans Kozenss, pa 1+1 savā rēķinā ierakstīja Niks Džensens, Deivids Perons un Džeiks Sandersons, bet vēl pa vārtiem guva Tims Šticle un Dreiks Batersons. "Rangers" rindās divreiz precīzi meta Geibriels Pero, bet pa reizei - Aleksiss Lafrenjērs un Noa Laba.
"Senators" ar 49 punktiem 46 spēlēs Austrumu konferencē ieņem 14. vietu, bet "Rangers" ar 46 punktiem 48 mačos ir pēdējā, 16. pozīcijā.
Citā spēlē Losandželosas "Kings" savā laukumā papildlaikā ar 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:1) piekāpās Vegasas "Golden Knights" vienībai, kas izcīnīja piekto uzvaru pēc kārtas. Uzvaras vārtus viesu rindās papildlaika 25. sekundē guva komandas kapteinis Marks Stouns, kurš pie rezultativitātes punktiem tika jau devītajā spēlē pēc kārtas. Pamatlaikā "Golden Knights" sastāvā ar precīziem metieniem izcēlās arī Breidens Boumens un Mičs Mārners, bet mājinieku sastāvā vārtus guva Kevins Fiala un Brends Klārks.
"Kings" ar 49 punktiem 46 spēlēs Rietumu konferencē ieņem devīto pozīciju, bet "Golden Knights" ar 56 punktiem 45 mačos ir ceturtie.