Cīņā par Āfrikas Nāciju kausa trofeju futbolā spēkosies divas lauvas
Āfrikas Nāciju kausa izcīņas finālā spēlēs Marokas un Senegālas futbola izlases, noskaidrojās pēc trešdien notikušajām pusfināla spēlēm.
Pirmajā pusfināla mačā Senegālas futbolisti ar 1:0 (0:0) pārspēja Ēģiptes valstsvienību, vienīgos vārtus mača 78. minūtē ar spēcīgu tālsitienu gūstot Sadio Manē.
Savukārt otrajā pusfināla duelī turnīra mājinieki Marokas izlase 11 metru sitienu sērijā ar 4:2 pārspēja Nigēriju. Pamatlaikā un papildlaikā vārti netika gūti, bet pēcspēles sitienos marokāņu vārtsargs Jasins Bonū atvairīja divas bumbas, kamēr nigēriešu vārtsargs Stenlijs Nvabali - vienu.
Interesanti, ka abas finālistu izlašu iesaukās ir minēts džungļu karalis - lauva. Senegālas izlase tiek dēvēta par Terangas lauvām, izceļot nācijas labestību un viesmīlību, kamēr marokāņi ir Atlasa lauvas, atsaucoties uz viņu valstī esošo Atlasa kalnu sistēmu.
Marokāņi uzskatāmi par fināla un visa Āfrikas Nāciju kausa galvenajiem favorītiem, jo ne vien spēja izcīnīt ceturto vietu 2022. gada Pasaules kausā, bet arī pašlaik FIFA rangā ieņem 11. vietu, kamēr senegālieši ir 19. pozīcijā. Abas arī ir pasaules rangā visaugstāk esošās Āfrikas futbola izlases.
Sestdien cīņā par bronzas godalgām Nigērijas izlase Kasablankā spēlēs ar ēģiptiešiem, bet svētdien fināls notiks Rabātā.
Marokas izlase Āfrikas Nāciju kausa izcīņā triumfējusi vienu reizi - 1976. gadā, bet 2004. gadā finālā ar 1:2 zaudēja Tunisijai. Tikmēr Senegālas izlase ir 2021. gada turnīra uzvarētāja, kā arī 2002. un 2019. gada vicečempione.
Āfrikas Nāciju kausa izcīņa tiek aizvadīta jau 35. reizi. 2024. gadā par uzvarētāju kļuva Kotdivuāras izlase, kas finālā ar 2:1 apspēlēja Nigēriju, trešo reizi vēsturē triumfējot turnīrā. Titulētākā Āfrikas Nāciju kausa izcīņas komanda ir Ēģipte, kas triumfējusi septiņas reizes.