Latvijas bobslejisti - pilots Renārs Grantiņš un stūmējs Lauris Kaufmanis.
Šodien 16:49
Grantiņa divniekam dalīta trešā vieta Eiropas kausa Insbrukas posmā
Latvijas bobsleja pilots Renārs Grantiņš ar stūmēju Lauri Kaufmani trešdien Insbrukā ieņēma dalītu trešo vietu Eiropas kausa divnieku ekipāžu sacensībās.
Abos braucienos nepārspēts bija Vācijas pilots Maksimilians Ilmans, kurš otrās vietas ieguvēju, savu tautieti Hansu Pēteru Hannighoferu summā pārspēja par 0,13 sekundēm. Grantiņš un šveicietis Mihaels Fogts uzvarētājam abi zaudēja 0,54 sekundes, tuvāko sekotāju apsteidzot par vienu sekundes simtdaļu.
Pirmajā braucienā Latvijas ekipāža bija sestajā vietā, bet otrajā uzrādīja trešo rezultātu. Startā latviešiem bija attiecīgi sestais un piektais rezultāts.
Startēja 28 ekipāžas, vienlaikus notiekot cīņai par medaļām Eiropas junioru un U-23 čempionātā, bet Latvijas ekipāža šajās vecuma grupās neiekļāvās.