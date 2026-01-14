"VEF Rīga" piesaista amerikāņu saspēles vadītāju, kurš spēlējis rezultatīvi Bulgārijas čempionē
Latvijas Basketbola līgas un Latvijas-Igaunijas basketbola līgas čempione "VEF Rīga" paziņojusi, ka tās rindas papildinājis 30 gadus vecais amerikāņu saspēles vadītājs Kamau Stoukss.
Stoukss iepriekš šajā sezonā spēlējis Bulgārijas čempionu “Rilski Sportist” sastāvā.
FIBA Eiropas kausā vidēji spēlē Stoukss guva 16,2 punktus, izcīnīja 5,2 atlēkušās bumbas un atdeva 4,6 rezultatīvas piespēles, Bulgārijas čempionātā viņam caurmērā gūti 10,8 punkti un izdalītas 3,8 rezultatīvas piespēles, savukārt FIBA Basketbola Čempionu līgas kvalifikācijas spēlē pret Tallinas “Kalev/Cramo” Stoukss atzīmējās ar 22 gūtiem punktiem.
Iepriekšējā sezonā Rumānijas basketbola līgā “CSA Steaua București” komandas sastāvā Stoukss vidēji spēlē guva 13,6 punktus un atdeva 6,8 rezultatīvas piespēles. Tāpat savas karjeras laikā 184 cm garais saspēles vadītājs pārstāvējis Lietuvas, Somijas, Čehijas, Ungārijas, Zviedrijas un Polijas augstāko līgu komandas.
"VEF Rīga" pēc izstāšanās no FIBA Čempionu līgas piedalās tikai vietējās nozīmes turnīros - Latvijas-Igaunijas basketbola līgā, Latvijas kausā un pavasarī Latvijas Basketbola līgas izslēgšanas cīņās. Apvienotajā līgā VEF ar bilanci 13-4 ieņem trešo vietu, bet šajā nedēļas nogalē aizvadīs atbildes spēli Latvijas kausa ceturtdaļfinālā pret "Valmiera Glass"/ViA, kam zaudēja pirmajā duelī ar -14 (95:109). Pusfinālā iekļūs uzvarētāja divu spēļu summā.
