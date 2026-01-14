Šejs Gildžess-Aleksandrs uzbrukumā pret Stefonu Kāslu.
Basketbols
Šodien 13:03
Čempioni "Thunder" beidzot pārspēj savu tuvāko sekotāju "Spurs"
Šejs Gildžess-Aleksandrs otrdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē guva 34 punktus un kaldināja līgas līderes Oklahomasitijas "Thunder" uzvaru pār tuvāko sekotāju Sanantonio "Spurs".
"Thunder" mājās uzvarēja ar 119:98 (32:26, 23:26, 40:24, 24:22) un izcīnīja ceturto uzvaru pēc kārtas. Iepriekšējās trīs savstarpējās spēlēs, kas visas aizvadītas pēdējā mēneša laikā trīs reizes pārāka bija "Spurs" komanda.
Vēl uzvarētājiem Džeilens Viljamss guva 20 punktus, bet Četam Holmgrenam bija astoņi punkti, desmit atlēkušās bumbas un trīs bloķēti metieni. "Spurs" komandā Stefons Kāsls guva 20 punktus, bet Viktoram Vembanjamam bija 17 punkti un septiņas atlēkušās bumbas.
"Thunder" ar 34 uzvarām 41 spēlē ieņem pirmo vietu Rietumu konferencē, bet "Spurs" ar 27 uzvarām 40 mačos ir otrajā pozīcijā. Abas ir vadošās arī visā līgā.