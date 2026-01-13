Mārtiņš Dzierkals (foto: Scanpix / EPA)
Hokejs
Šodien 22:24
Dzierkals ar vārtiem palīdz "Sparta" graujoši uzvarēt Čehijas ekstralīgas spēlē
Latvijas uzbrucējs Mārtiņš Dzierkals otrdien guva vārtus Čehijas hokeja ekstralīgas spēlē un palīdzēja Prāgas "Sparta" komandai izcīnīt uzvaru. "Sparta" mājās ar rezultātu 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) pārspēja aizsarga Markusa Komula pārstāvēto Litvīnovas "Verva".
Nepilnas piecas minūtes pirms pamatlaika beigām Dzierkals pielaboja komandas biedra metienu un panāca 3:1. Latvietim tie bija sestie vārti sezonā, 38 mačos atzīmējoties arī ar septiņām rezultatīvām piespēlēm.
Citā spēlē aizsargs Kristaps Zīle ar Liberecas "Bili Tygrzi" mājās ar 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) uzvarēja Česke Budejovices "Motor".
Kristiāna Rubīna pārstāvētā Plzeņas "Škoda" ir turnīra tabulā visaugstāk esošā Latvijas hokejistu pārstāvētā komanda, ieņemot otro vietu.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.