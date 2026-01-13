Dženifera Ģērmane cieš neveiksmi pēc triumfa: Pasaules kausa sacensībās nefinišē slaloma pirmajā braucienā
Latvijas sportiste Dženifera Ģērmane otrdien Pasaules kausā kalnu slēpošanā slaloma sacensībās nefinišēja pirmajā braucienā. Ģērmane, kura janvāra sākumā ar septīto vietu Pasaules kausa slaloma sacensībās sasniedza jaunu neatkarīgās Latvijas rekordu kalnu slēpošanā, otrdien sezonu turpināja ar mačiem Austrijā.
Latviete startēja ar 17. numuru, bet jau trases pirmajā sektorā krita. Lai gan kritienā sportiste pagrieza kāju, pēc tam viņa saviem spēkiem bija spējīga atstāt trasi.
Vēl Liene Bondare startēs ar 74. numuru. No 76 kalnu slēpotājām 30 labākās kvalificēsies otrajam braucienam, kas sāksies plkst. 21.45.
Savās sezonas pirmajās sacensībās Ģērmane, atgriežoties Pasaules kausā pēc teju gadu ilgas pauzes, Somijā guva 21. vietu. Otrajās Pasaules kausa sacensībās latviete izcīnīja 14. pozīciju, nākamajās divās bija desmitā, bet janvāra sākumā bija septītā.
Ģērmanes izcīnītā septītā vieta ir jauns rekords neatkarīgās Latvijas kalnu slēpošanā. Augstāk Pasaules kausa sacensībās PSRS laikā ir tikusi vienīgi sportistes mamma Ulla Ģērmane (toreiz Lodziņa), vienu reizi izcīnot ceturto vietu.
Bondare pirmajās sacensībās Somijā ieņēma 68. vietu, bet vēl divās nefinišēja. Šosezon viņa startējusi arī zemāka līmeņa mačos.
2024./2025. gada sezonā Ģērmane Pasaules kausa posmos trīsreiz izcīnīja astoto vietu slalomā, bet finālsacensībās latviete ieņēma 14. vietu.
Ģērmane 2024. gada sākumā kļuva arī par pasaules junioru čempioni slalomā.