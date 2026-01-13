Beatrise Zeltiņa
Citi sporta veidi
Šodien 19:12
Beatrise Zeltiņa piekāpjas favorītei Brokmanei ITF W-50 turnīra pirmajā kārtā
Latvijas tenisiste Beatrise Zeltiņa otrdien Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) Mančestras W-50 pamatturnīrā piedzīvoja zaudējumu pirmajā kārtā. Zeltiņa, kura WTA rangā ieņem 651. vietu, ar 1-6, 2-6 piekāpās ar septīto numuru izsētajai vācietei Tesai Johannai Brokmanei (WTA 288.).
Par zaudējumu pirmās kārtas cīņā latviete nopelnīja vienu WTA vienspēļu ranga punktu.
Jau ziņots, ka Zeltiņa, kura kvalifikācijā bija izsēta ar 11. numuru, atlases sacensību pirmajā kārtā ar 7-5, 6-3 pieveica Lielbritānijas tenisisti Rūbiju Kūlingu (WTA 1074.), bet izšķirošajā kārtā ar 6-1, 6-2 sagrāva mājinieci Elianu Bleiku (WTA 887.).
Par divu kvalifikācijas kārtu pārvarēšanu Zeltiņa tika pie diviem WTA ranga punktiem.
Turnīrs Mančestrā norisinās uz cietā seguma kortiem.