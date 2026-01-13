Par Mančestras "United" pagaidu galveno treneri kļūs Keriks
Par Anglijas futbola premjerlīgas vienības pagaidu galveno treneri kļūs Maikls Keriks, otrdien vēstīja Lielbritānijas mediji.
Kā ziņo Lielbritānijas mediji, vienošanās ar Keriku tiks noslēgta līdz sezonas beigām.
Keriks 2021. gadā īsu brīdi bija "United" trenera pienākumu izpildītājs. Viņš vadīja Mančestras vienību trīs mačos pēc Ūles Gunnara Sūlšēra atlaišanas, "United" futbolistiem šajās cīņās tiekot pie trīs uzvarām.
Kopš 2022. gada viņš vadīja "Middlesbrough" vienību, taču pagājušajā vasarā Keriks tika atbrīvots no amata pēc tam, kad "Middlesbrough" Anglijas pēc spēka otrajā līgā ierindojās desmitajā pozīcijā.
Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā "United" no galvenā trenera amata atbrīvoja Rubenu Amorimu, kurš amatā pavadīja 14 mēnešus. "United", kas jau izstājusies no Anglijas Futbola asociācijas (FA) kausa izcīņas, ar 32 punktiem 21 spēlē Anglijas premjerlīgas turnīra tabulā atrodas septītajā pozīcijā.