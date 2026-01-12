Hertls atzīts par NHL aizvadītās nedēļas pirmo zvaigzni
Vegasas "Golden Knights" centra uzbrucējs Tomāšs Hertls atzīts par Nacionālās hokeja līgas (NHL) aizvadītās nedēļas pirmo zvaigzni.
Otrās zvaigznes gods ticis Detroitas "Red Wings" vārtsargam Džonam Gibsonam, bet par trešo labāko atzīts Bostonas "Bruins" uzbrucējs Davids Pastrņāks.
Hertls, kurš, tāpat kā Pastrņāks, iekļauts Čehijas izlases sastāvā dalībai olimpiskajās spēlēs, aizvadītajā nedēļā četrās spēlēs guva trīs vārtus un atdeva sešas rezultatīvas piespēles. Svētdien čehu uzbrucējs aizvadīja savu ražīgāko spēli NHL, iekrājot piecus punktus (2+3).
Hertls ar 44 spēlēs gūtiem 18 vārtiem ir "Golden Knights" labākais vārtu guvējs, kā arī atdevis 21 rezultatīvu piespēli.
Gibsons visās trīs aizvadītajās spēlēs palīdzēja "Red Wings" izcīnīt trīs uzvaras pamatlaikā. Vidēji mačā viņš ielaida 1,33 ripas un atvairīja 95,5% metienu. Šosezon Gibsons ir astotais uzvarām bagātākais vārtsargs, 27 mačos tiekot pie 16 panākumiem, trīs no tiem paliekot nepārspēts. Caurmērā vienā spēlē viņš ielaidis 2,75 ripas un atvairījis 90,2% metienu.
Pastrņāks četros mačos guva divus vārtus un atdeva septiņas rezultatīvas piespēles. Sestdienas spēlē čehs izcēlās ar sešām rezultatīvām piespēlēm, kļūstot tikai par trešo "Bruins" hokejistu, kuram tas bijis pa spēkam. Pastrņāks ar 41 spēlē iekrātiem 55 punktiem (19+36) ir bostoniešu rezultatīvākais spēlētājs un visā līgā ieņem astoto vietu.