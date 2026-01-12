Madrides “Real” šķiras no galvenā trenera Šavjera Alonso
Spānijas futbola klubs Madrides "Real" šķīries no galvenā trenera Šavjera Alonso, vēsta vienība.
Karaliskā kluba pirmās komandas vadību pārņems Alvaro Arveloa, kurš līdz šim vadīja otro komandu. Pirms tam Arveloa strādāja Madrides kluba jaunatnes komandā.
Alonso pārņēma kluba vadību jūnija sākumā, un vienošanās tika noslēgta uz trīs sezonām.
Madridieši svētdien Spānijas Superkausā zaudēja principiālajai sāncensei "Barcelona". Spānijas meistarsacīkstēs komanda ieņem otro vietu, četrus punktus atpaliekot no barseloniešiem, bet UEFA Čempionu līgā atrodas septītajā pozīcijā.
44 gadus vecais speciālists kopš 2022. gada vadīja Vācijas futbola bundeslīgas klubu Leverkūzenes "Bayer", pārņemot komandas vadību, kad tā bija tuvu izkrišanai no līgas. Alonso kopā ar Leverkūzenes klubu 2023./2024. gada sezonā pirmoreiz uzvarēja bundeslīgā, kā arī izcīnīja Vācijas kausu.
Alonso, kurš futbolista karjeru noslēdza tikai 2017. gadā, trenera karjeru sāka 2019. gadā, kad kļuva par Spānijas kluba Sansevastjanas "Real Sociedad" otrās komandas stūrmani.
Alonso spēlētāja karjeras laikā Spānijas izlases rindās kļuva par 2010. gada Pasaules kausa ieguvēju, kā arī triumfēja 2008. un 2012. gada Eiropas čempionātos.
Arī 42 gadus vecais Arveloa trenera gaitas uzsācis pēc profesionāla futbolista karjeras. Bijušais aizsargs lielāko daļu karjeras pavadīja Madrides klubā, spēlējot arī Vesthemas "United", "Liverpool" un Lakoruņas "Deportivo". Spēlējot kopā ar Alonso, viņš ir arī Pasaules kausa ieguvējs un divkārtējs Eiropas čempions.