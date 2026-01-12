Karjeru noslēdz kādreizējais Kanādas tenisa līderis Milošs Raoničs
foto: Action Images via Reuters
Milošs Raoničs savulaik ATP rangā bijis pat 3. pozīcijā, kas ir visu laiku augstākā vieta no Kanādas tenisistiem.
Karjeru noslēdz kādreizējais Kanādas tenisa līderis Milošs Raoničs

Par profesionālā spēlētāja karjeras beigām paziņojis Kanādas tenisists Milošs Raoničs.

35 gadus vecais kanādietis karjeras laikā uzvarēja astoņos ATP raudzes turnīros, kā arī sasniedza 2016. gada Vimbldonas atklātā tenisa čempionāta finālu, kurā piekāpās britam Endijam Marejam.

ATP rangā Raoničs 2016. gada nogalē sasniedza trešo pozīciju, kas ir visu laiku labākais Kanādas tenisistu sasniegums. 

Savu pēdējo spēli augstākās raudzes turnīros Raoničs aizvadīja 2024. gada Parīzes olimpiskajās spēlēs, kur pirmajā kārtā piekāpās vācietim Dominikam Kepferam.

"Laiks ir pienācis. Es aizeju no tenisa," vietnē "X" ierakstīja Raoničs. "Tu zini, ka šis brīdis pienāks, bet nekad tam neesi gatavs."

"Teniss ir bijis mana mīlestība un apsēstība visu dzīvi," piebilda kanādietis. "Man ir laimējies, ka varēju piepildīt savus sapņus."

Bez Vimbldonas fināla Raoničs "Grand Slam" turnīros sasniedza arī pusfinālu Austrālijas atklātajā čempionātā, ceturtdaļfinālu Francijas atklātajā čempionātā un ceturto kārtu "US Open".

