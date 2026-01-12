Olimpiskajā sastāvā netikušais Anrī Ravinskis nodrošina uzvaru AHL
Latvijas uzbrucējs Anrī Ravinskis svētdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) spēlē izcēlās ar precīzu metienu un palīdzēja Ebotsfordas "Canucks" izcīnīt panākumu.
"Canucks" savā laukumā ar 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) pārspēja Kalgari "Wranglers". Ravinskis guva vārtus trešā perioda vidū, panākot 3:2, un tika atzīts par mača pirmo zvaigzni. Viņš šajā spēlē uz ledus pavadītajā laikā četras reizes meta pa vārtiem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1. Latvijas uzbrucējs šosezon 22 spēlēs guvis divus vārtus un vienu reizi rezultatīvi piespēlējis.
FIRST HOME GOAL FOR RAVI, FIRST CAREER POINT FOR DASCHER‼️ pic.twitter.com/AUSPlg43qu— Abbotsford Canucks (@abbycanucks) January 12, 2026
Citā spēlē Dans Ločmelis un Providensas "Bruins" mājās ar 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) uzvarēja Alentaunas "Lehigh Valley Phantoms" vienību. Ločmelis vienu reizi meta pa vārtiem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1. Vēl Ērika Mateiko pārstāvētā Hēršijas "Bears" mājās ar 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) pagarinājumā zaudēja Klīvlendas "Monsters". Mateiko maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Austrumu konferencē pirmā ar 51 punktu 33 spēlēs ir "Bruins", par vienu vietu zemāk ar 49 punktiem 36 mačos ir Raivja Ansona pārstāvētā Vilksbāras/Skrentonas "Penguins", Šarlotas "Checkers", kuras rindās spēlē Sandis Vilmanis, ar 40 punktiem ir septītā, bet "Bears" ar 36 punktiem ierindojas desmitajā pozīcijā. Rietumu konferencē pirmo vietu ieņem Eduarda Tralmaka pārstāvētā Grenrepidsas "Griffins", kamēr "Canucks" ar 28 punktiem 36 mačos ir pirmspēdējā, 16. pozīcijā.