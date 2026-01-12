Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko nodrošinājusi vietu Adelaides "WTA 500" turnīra dubultspēļu sacensību otrajā kārtā.
Ostapenko ar Sji pārvar Adelaides "WTA 500" dubultspēļu sacensību pirmo kārtu
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar taivānieti Suveju Sji pirmdien Austrālijā nodrošināja vietu Adelaides "WTA 500" turnīra dubultspēļu sacensību otrajā kārtā.
Turnīrā ar pirmo numuru izsētās Ostapenko/Sji pirmās kārtas mačā ar 6-4, 6-3 pārspēja japānieti Miju Kato un Ungārijas tenisisti Faniju Stollaru.
Par otrās kārtas sasniegšanu Latvijas tenisiste tikusi pie 108 WTA dubultspēļu ranga punktiem. Latvijas un Taivānas duets nākamajā kārtā spēkosies ar Ukrainas un ASV duetu Ludmila Kičenoka/Dezirē Kravčika vai krievietēm Irinu Hromačevu un Aleksandru Panovu.
Nedēļas nogalē Ostapenko un Sji triumfēja Brisbenas "WTA 500" turnīrā, izcīnot pirmo titulu šosezon.
Ostapenko Adelaidē sacentīsies arī vienspēlēs un pirmajā kārtā tiksies ar čehieti Terezu Valentovu. Adelaides "WTA 500" turnīrs norisinās cietā seguma kortos.