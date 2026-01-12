Porziņģis atkal nespēlē; "Hawks" izcīna uzvaru pār "Warriors"
Atlantas "Hawks" bez Kristapa Porziņģa ierindā svētdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā izcīnīja panākumu.
"Hawks" viesos ar 124:111 (27:28, 32:25, 35:25, 30:33) apspēlēja Goldensteitas "Warriors", izcīnot trešo uzvaru pēc kārtas.
Atlantas komandas rindās rezultatīvākais ar 24 gūtajiem punktiem bija Nikeils Aleksandrs-Volkers, Džeilens Džonsons iekrāja 23 punktus, 11 bumbas zem groziem un sešas rezultatīvas piespēles, bet vēl 22 punktus guva Lūks Kenards.
"Warriors" no zaudējuma neglāba Stefens Karijs un Džimijs Batlers, kuri guva attiecīgi 31 un 30 punktu, Batleram tiekot arī pie septiņām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm.
Porziņģis izlaida otro maču pēc kārtas Ahilleja cīpslas iekaisuma dēļ.
"Hawks" ar 20 uzvarām 41 spēlē Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas devītajā vietā, "Warriors" ar bilanci 21-19 Rietumu konferencē ierindojas astotajā pozīcijā.