Latvijas vīriešu tenisa izlases spēlētājs Roberts Štrombahs.
Šodien 15:27
Latvijas tenisists Štrombahs pārliecinoši sāk Glāzgovas “Challenger” turnīru
Latvijas tenisists Roberts Štrombahs svētdien sasniedza Glāzgovas "Challenger 50" turnīra kvalifikācijas otro kārtu.
Štrombahs, kurš ATP rangā ieņem 402. vietu un kvalifikācijā izsēts ar piekto numuru, atlases pirmajā kārtā ar 7-6 (7:3), 6-3 pārspēja Lielbritānijas pārstāvi Antonu Matuseviču (ATP 575.).
Kvalifikācijas fināla sasniegšana Štrombaham dod vienu ATP ranga punktu. Cīņā par vietu pamatturnīrā viņa pretinieks būs vācietis Marvins Mellers (ATP 459.).
Turnīrs Glāzgovā norisinās cietā seguma kortos.