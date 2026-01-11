Vembanjama ar uzvaras metienu kaldina “Spurs” panākumu Bostonā

Viktors Vembanjama nodrošina "Spurs" uzvaru pār "Celtics".
Viktors Vembanjama sestdien guva 21 punktu un realizēja uzvaras metienu 19 sekundes pirms pamatlaika beigām, sekmējot Sanantonio "Spurs" uzvaru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē.
"Spurs" viesos ar rezultātu 100:95 (21:26, 29:29, 23:20, 27:20) pārspēja Bostonas "Celtics".
Vembanjama 16 no 21 punkta guva spēles otrajā puslaikā. Vēl uzvarētājiem 21 punktu guva De'Ārons Fokss, kuram bija arī deviņas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles, bet 18 punkti un desmit bumbas zem groziem bija Keldonam Džonsonam.
Bostoniešiem 29 punktus guva Deriks Vaits un 27 pievienoja Džeilens Brauns.
"Spurs" ar 27 uzvarām 38 mačos ir Rietumu konferences vicelīdere, savukārt "Celtics" ar 24 panākumiem 38 cīņās ir trešā Austrumu konferencē.