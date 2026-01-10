Noskaidroti visi Āfrikas Nāciju kausa pusfinālisti
Nigērijas un Ēģiptes vīriešu futbola izlases sestdien Marokā nodrošināja vietu Āfrikas Nāciju kausa izcīņas pusfinālā.
Nigērija ceturtdaļfinālā ar 2:0 (0:0) pārspēja Alžīriju. Otrā puslaika ievadā Nigērijas vienību vadībā izvirzīja Viktors Osimens, kurš no tuvas distances ar galvu nogādāja bumbu pretinieku vārtos. Desmit minūtes vēlāk pēc Osimena piespēles Nigērijas pārsvaru pretuzbrukumā dubultoja Akors Adamss.
Savukārt noslēdzošajā ceturtdaļfināla cīņā Ēģipte ar 3:2 (2:1) uzvarēja Kotdivuāru. Ēģiptieši guva pirmos vārtus jau ceturtajā minūtē, precīzam esot Omaram Marmušam, bet pēc spēlētas pusstundas 2:0 panāca Rami Rabia, kurš bija precīzs pēc Mohameda Salāha izpildītā stūra sitiena.
Pirmā puslaika izskaņā pēc brīvsitiena savos vārtos bumbai nonākt palīdzēja Ēģiptes aizsargs Ahmeds Fatū. Otrā puslaika ievadā ēģiptiešiem divu vārtu pārsvaru atjaunoja Salāhs, uz ko puslaika vidū Kotdivuāra atbildēja ar Gelas Duē precīzo sitienu, taču mača turpinājumā Ēģipte nosargāja panākumu.
Nigērieši pusfinālā cīnīsies ar Maroku, kas dienu iepriekš ceturtdaļfinālā ar 2:0 apspēlēja Kamerūnu. Savukārt Ēģiptes pretiniece pusfinālā būs Senegāla, kas piektdien ceturtdaļfinālā ar 1:0 guva panākumu pār Mali.
Turnīrā piedalās 24 komandas, kas sadalītas sešās grupās pa četrām katrā, astotdaļfinālu sasniedzot katras grupas divām labākajām komandām, kā arī četrām labākajām trešo vietu ieguvējām.
Āfrikas Nāciju kausa izcīņa tiek aizvadīta jau 35. reizi. 2024. gadā par uzvarētāju kļuva Kotdivuāras izlase, kas finālā ar 2:1 apspēlēja Nigēriju, trešo reizi vēsturē triumfējot turnīrā. Titulētākā Āfrikas Nāciju kausa izcīņas komanda ir Ēģipte, kas triumfējusi septiņas reizes.