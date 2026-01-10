Laksa gūst 19 punktus graujošā Skio "Famila" uzvarā Itālijas A sērijas mačā
Latvijas basketboliste Kitija Laksa sestdien guva 19 punktus Itālijas A sērijas mačā, kurā viņas pārstāvētā Skio "Famila" ar 81:40 (17:13, 14:7, 30:9, 20:11) sagrāva Broni "Logiman".
Laksa spēlēja 26 minūtes un 18 sekundes un raidīja grozā trīs no četriem divu punktu metieniem, trīs no astoņiem tālmetieniem un četrus soda metienus. Viņa arī izcēlās statistikā ar piecām bumbām zem groziem, rezultatīvu piespēli, divām piezīmēm un četriem izprovocētiem sodiem, iekrājot +/- rādītāju +28 un efektivitātes koeficientu 20.
Ar 19 gūtiem punktiem Laksa un Džesika Šeparda bija rezultatīvākās starp laukuma saimniecēm. Broni komandā ar 15 punktiem izcēlās Laura Konerliusa.
Citā mačā Lauras Melderes pārstāvētā Kampobaso "Magnolia" viesos ar 61:51 (14:13, 17:14, 14:10, 16:14) uzvarēja Tortonas "Derthona". Meldere laukumā pavadītajās 23 minūtēs un 35 sekundes realizēja četrus no pieciem divu punktu metieniem un vienu no diviem tālmetieniem, gūstot 11 punktus. Viņas kontā arī viena atlēkusī bumba, bloķēts metiens un viena izprovocēta piezīme, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +3 un efektivitātes koeficientu 11.
Skio komanda ar 13 uzvarām 13 spēlēs ir līdere, bet "Magnolia" ar bilanci 10-3 atrodas trešajā pozīcijā. Iepriekšējā sezonā Itālijas čempionātā uzvarēja Skio "Famila", kas sērijā ar 3-2 pārspēja Venēcijas "Umana Reyer".