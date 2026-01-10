Kērlingisti Gaidule/Buncis paliek mata tiesu aiz kvalificēšanās pasaules čempionātam
Latvijas kērlinga duets Katrīna Gaidule un Roberts Reinis Buncis sestdien Skotijā notiekošajā pasaules kērlinga čempionāta jauktajiem pāriem kvalifikācijas turnīra izslēgšanas spēlēs piedzīvoja zaudējumu izšķirošajā kārtā, netiekot pie ceļazīmes uz čempionātu.
"Play-off" pirmajā kārtā Latvijas duets ar 6:5 pārspēja Īriju, bet cīņā par vietu pasaules čempionātā ar 5:9 piekāpās Ungārijai. Jau ziņots, ka E grupas spēlēs Latvijas pāris ar 11:3 pārspēja Brazīliju, ar 7:5 uzveica Portugāli un ar 7:2 guva virsroku pār Slovēniju, ar 3:8 zaudēja Ungārijai un ar 8:5 uzvarēja Rumāniju. Četras uzvaras piecās spēlēs latviešiem deva otro vietu E grupā, kas ļāva iekļūt "play-off".
Kvalifikācijas turnīrā sacenšas 33 komandas. Pāri bija sadalīti piecās grupās, kurās izspēlēs apļa turnīru. Apļa turnīra beigās tika noteikts apvienotais grupu rangs, no kura 12 labākie iekļuva izslēgšanas spēlēs.
Pasaules čempionātam, kas aprīlī norisināsies Ženēvā, kvalificējās četras labākās vienības. Iepriekšējā kvalifikācijas turnīrā 2025. gada pasaules čempionātam Latvijas jauktais pāris Gaidule/Buncis palika vienas uzvaras attālumā no iekļūšanas jaukto pāru elitē.