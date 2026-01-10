Latvijas vārtsargs Gustavs Dāvis Grigals sestdien Somijas hokeja čempionāta mačā atvairīja 26 metienus un palīdzēja Lapēnrantas "SaiPa" komandai tikt pie uzvaras.
Hokejs
Šodien 20:36
Grigals atvairījis 26 metienus uzvarētā Somijas čempionāta spēlē
Latvijas vārtsargs Gustavs Dāvis Grigals sestdien Somijas hokeja čempionāta mačā atvairīja 26 metienus, palīdzot Lapēnrantas "SaiPa" komandai ar 4:3 (0:1, 0:1, 4:1) pārspēt "Kiekko-Espoo" vienību.
Grigals tika galā ar 26 no 29 pretinieku metieniem, atvairot 89,7% raidījumu. Citās spēlēs Artūra Andžāna pārstāvētā Hemēnlinnas HPK izbraukumā ar 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) uzvarēja Lahti "Pelicans", kuras rindās spēlē Oskars Batņa, bet Alberts Šmits un Mikeli "Jukurit" viesos ar 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) guva panākumu pār Vāsas "Sport".
No latviešu komandām visaugstāk turnīra tabulā, trešajā vietā, ir Lapēnrantas "SaiPa", kas 39 spēlēs guvusi 68 punktus. "Jukurit" un HPK ar attiecīgi 50 un 49 punktiem ieņem 12. un 13. vietu, bet "Pelicans" ar 45 punktiem ierindojas 15. pozīcijā 16 komandu konkurencē. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Kuopio "KalPa".