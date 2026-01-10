Kalenda un Kaufmanis izcīna astoto vietu Eiropas čempionātā bobslejā
Latvijas bobsleja ekipāža ar pilotu Jēkabu Kalendu sestdien Sanktmoricā Pasaules kausa sestajā posmā ieņēma desmito vietu, bet Eiropas čempionāta ieskaitē izcīnīja astoto vietu.
Renāra Grantiņa pilotētais divnieks Pasaules kausa ieskaitē ierindojās 15. pozīcijā un Eiropas čempionātā ieņēma 13. vietu.
Pirmo vietu gan Eiropas čempionātā, gan Pasaules kausa posmā ieņēma vācietis Johanness Lohners, kura pilotētais divnieks sasniedza labākos rezultātus abos braucienos un summā finišēja divās minūtēs un 12,24 sekundēs.
Viņš par 0,78 sekundēm pārspēja tautieti Frančesko Frīdrihu, bet Lielbritānijas pilots Breds Hols atpalika 1,19 sekundes un bija trešais. Kalenda ar stūmēju Lauri Kaufmani abos braucienos sasniedza desmito labāko laiku un summā piekāpās Lohneram 1,83 sekundes.
Savukārt Grantiņš ar stūmēju Edgaru Unguru, zaudējot nedaudz vairāk par sekundi, atradās 16. pozīcijā, bet otrajā braucienā tika pie 14. labākā finiša laika un zaudēja uzvarētājam 2,35 sekundes.
Iepriekšējā posmā Vinterbergā Grantiņš izcīnīja savu karjerā augstāko pozīciju, finišējot 11. divu braucienu summā. Kalenda bija 18. pozīcijā.
Kopvērtējumā pirmajās trīs vietās ir vācieši Lohners ar 1335 punktiem, Frīdrihs ar 1265 punktiem un Adams Ammūrs ar 1186 punktiem. Kalenda ir desmitajā vietā un otrs labākais starp junioriem, bet Grantiņš ierindojas 19. pozīcijā un ir ceturtais junioru ieskaitē.
Svētdien tiks aizvadītas četrinieku sacensības. Šosezon sportistiem cīnoties par ceļazīmēm uz 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm, ir paredzēti septiņi Pasaules kausa posmi. Sezonas turpinājumā posms vēl notiks Altenbergā.