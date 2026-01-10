Bota un Aparjode Vinterbergā iekļūst labāko desmitniekā
Latvijas sportiste Elīna Ieva Bota sestdien Vinterbergā Pasaules kausa kamaniņu sportā piektajā posmā ieņēma septīto vietu, bet Kendija Aparode ierindojās devītajā pozīcijā.
Uzvaru izcīnīja austriete Hanna Proka, kura abos braucienos bija ātrākā un summā finišēja minutē un 51,885 sekundēs. Viņa par 0,087 sekundēm pārspēja vācieti Jūliju Taubicu, bet itāliete Verena Hofere atpalika 0,365 sekundes un noslēdza pirmo trijnieku.
Bota pēc pirmā brauciena sestajā vietā, bet otrajā braucienā sasniegtais septītais labākais laiks lika summā noslīdēt par vienu pozīciju zemāk, zaudējot uzvarētājai 0,721 sekundi. Tikmēr Aparjode abos braucienos tika pie 11. labākā finiša laika un abu braucienu summā piekāpās Prokai 0,948 sekundes.
Savukārt Zane Kaluma pēc pirmā brauciena zaudēja Prokai 1,204 sekundes un ieņēma 24. pozīciju 29 sportistu konkurencē, neiekļūstot otrajā braucienā.
Pasaules kausa kopvērtējumā par līderi kļuvusi Proka, kura ierājusi 331 punktu. Viņa par diviem punktiem apsteidz Taubicu, kamēr trešajā pozīcijā ar 325 punktiem ierindojas amerikāniete Samera Bričere. Bota ieņem desmito vietu, Aparjode atrodas 12. pozīcijā, Kaluma - 17. pozīcijā, bet Margita Sirsniņa ir 25. vietā.
Sestdien vēl vieninieku sacensības aizvadīs vīrieši, pirmo braucienu aizvadot plkst. 15.20 un otro - plkst. 16.45. Sacensības tiešraidē translēs kanālā TV6. Vīriešu vieninieku sacensībās Kaspars Rinks startēs kā otrais, Gints Bērziņš - 11., bet Kristers Aparjods - ar 14. numuru no 30 sportistiem. No Latvijas sportistiem labāko rezultātu šosezon sasniedzis Aparjods, kurš izcīnīja piekto vietu Leikplesidas trasē.
Pasaules kausa kopvērtējumā pēc četriem posmiem līderis ar 346 punktiem ir vācietis Fēlikss Lohs, kurš par 16 punktiem pārspēj austrieti Jonasu Milleru. Aparjods ieņem piekto vietu, Bērziņš ir septītais, bet Rinks atrodas 16. pozīcijā. Svētdien paredzēti starti divniekiem un komandu stafete.
Ar posmu Vinterbergā noslēgsies olimpiskā kvalifikācijā. Turpinājumā Vācijas trasē Oberhofā tiks aizvadīti vēl divi posmi, un pirmajā no tiem tiks dalītas arī Eiropas čempionāta godalgas, februāra sākumā sportisti sacentīsies Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, pēc kurām paredzēti vēl divi posmi.