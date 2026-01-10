"Hawks" bez Porziņģa izcīna uzvaru pār "Nuggets"
Atlantas "Hawks" bez Kristapa Porziņģa ierindā piektdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā izcīnīja panākumu pēc Treja Janga aizmainīšanas.
"Hawks" viesos ar 110:87 (30:28, 28:22, 16:25, 36:12) pārspēja Denveras "Nuggets".
Atlantas komandas uzvaru sekmēja Džeilens Džonsons, kurš noslēdza maču ar 29 punktiem un deviņām bumbām zem groziem, Nikeils Aleksandrs-Volkers pievienoja 22 punktus, bet Daisons Daniels iekrāja 17 punktus, 11 atlēkušās bumbas un desmit rezultatīvas piespēles, tiekot pie "triple-double".
"Nuggets" rindās rezultatīvākais ar 25 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām bija Peitons Votsons, kamēr Ārons Gordons guva 14 punktus un izcīnīja deviņas bumbas zem groziem.
Porziņģis izlaida maču Ahilleja cīpslas iekaisuma dēļ.
Denveras vienībai joprojām nākas iztikt bez savainotā Nikolas Jokiča, kā arī Džamala Mareja, Jona Valančūna un Spensera Džounsa.
"Hawks" ar 19 uzvarām un 21 zaudējumu Austrumu konferences turnīra tabulā ieņem devīto vietu, bet "Nuggets" ar bilanci 25-13 Rietumu konferencē atrodas trešajā pozīcijā.