“Rīgas zeļļiem” pievienojas amerikāņu aizsargs Džekijs Džonsons
Latvijas basketbola klubam "Rīgas zeļļi" pievienojies amerikāņu aizsargs Džekijs Džonsons, piektdien paziņoja "Rīgas zeļļi".
23 gadus vecais basketbolists pagājušajā sezonā Nacionālās koledžu sporta asociācijā (NCAA) pārstāvēja Fordhemas Universitātes vienību, kuras rindās 33 spēlēs vidēji izcēlās ar 19,5 punktiem, 2,9 atlēkušajām bumbām un 2,5 rezultatīvām piespēlēm.
Sezonas laikā Džonsons guva kopā 642 punktus, kas ir ceturtais labākais rādītājs komandas vēsturē vienas sezonas laikā.
Pēc spoži aizvadītās sezonas viņš piedalījās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Vasaras līgā, mēģinot piesaistīt NBA skautu uzmanību, taču NBA draftā viņš netika izvēlēts.
"Pēc Toma Skujas aiziešanas turpinām meklēt savu galveno saspēles vadītāju. Cerams, ka Džekijs Džonsons tāds būs," teica prezidents Edgars Buļs.
Rīgas komandas sastāvā Džonsons debitēs jau sestdien, kad "Užavas" Latvijas kausa ceturtdaļfināla pirmajā spēlē "Rīgas zeļļi" savā laukumā uzņems "Liepāju".