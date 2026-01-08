Parabobslejists Arturs Klots ar iegūto pirmo vietu Pasaules kausa posmā parabobslejā. 2023. gada decembris.
Citi sporta veidi
Vakar 23:59
Arturs Klots pārstāvēs Latviju Siguldā gaidāmajās Pasaules kausa sacensībās parabobslejā, kur startēs desmit valstu sportisti
Nākamajās divās nedēļās gaidāmajās Pasaules kausa sacensībās parabobslejā Siguldā startēs desmit valstu sportisti, informē Latvijas Paralimpiskā komiteja (LPK).
No 13. līdz 23. janvārim Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē norisināsies četri Pasaules kausa posmi parabobslejā, savukārt 22. janvārī tiks aizvadīts arī Eiropas čempionāts parabobslejā. Treniņi un sacensības katru dienu plānoti no plkst. 10 līdz 12.
Sacensībās Siguldā startēs seši atlēti no ASV, pa diviem sportistiem no Itālijas un Šveices, kā arī sportisti no Dienvidāfrikas, Slovēnijas, Lielbritānijas, Spānijas, Čehijas un Austrijas.
Latviju šajās sacensībās pārstāvēs Arturs Klots.