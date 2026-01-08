Arturs Klots pārstāvēs Latviju Siguldā gaidāmajās Pasaules kausa sacensībās parabobslejā, kur startēs desmit valstu sportisti
foto: Ieva Leiniša/LETA
Parabobslejists Arturs Klots ar iegūto pirmo vietu Pasaules kausa posmā parabobslejā. 2023. gada decembris.
Citi sporta veidi

Arturs Klots pārstāvēs Latviju Siguldā gaidāmajās Pasaules kausa sacensībās parabobslejā, kur startēs desmit valstu sportisti

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Nākamajās divās nedēļās gaidāmajās Pasaules kausa sacensībās parabobslejā Siguldā startēs desmit valstu sportisti, informē Latvijas Paralimpiskā komiteja (LPK).

Arturs Klots pārstāvēs Latviju Siguldā gaidāmajās ...

No 13. līdz 23. janvārim Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē norisināsies četri Pasaules kausa posmi parabobslejā, savukārt 22. janvārī tiks aizvadīts arī Eiropas čempionāts parabobslejā. Treniņi un sacensības katru dienu plānoti no plkst. 10 līdz 12.

Sacensībās Siguldā startēs seši atlēti no ASV, pa diviem sportistiem no Itālijas un Šveices, kā arī sportisti no Dienvidāfrikas, Slovēnijas, Lielbritānijas, Spānijas, Čehijas un Austrijas.

Latviju šajās sacensībās pārstāvēs Arturs Klots.

Tēmas

Latvijas Paralimpiskā komitejaSiguldaSiguldas bobsleja un kamaniņu trase

Citi šobrīd lasa