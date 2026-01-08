Gluži kā pirms diviem gadiem Superkausa pusfināla Madrides derbijā pārāk izrādījās karaliskā kluba pārstāvji.
Vakar 23:50
Madrides "Real" kļūst par "Barcelona" pretinieci Spānijas Superkausa finālā. Finālisti nemainās jau ceturto gadu
Madrides "Real" futbolisti ceturtdien Saūda Arābijā sasniedza Spānijas Superkausa finālu, kurā svētdien tiksies ar "Barcelona" vienību. "Real" divu Madrides komandu duelī ar rezultātu 2:1 (1:0) pārspēja "Atletico" vienību.
Jau spēles otrās minūtes sākumā Federiko Valverde ar spēcīgu soda sitienu no tālas distances panāca 1:0 "Real" labā.
Otrajā puslaikā, 55. minūtē, pēc Valverdes piespēles Rodrigo izskrēja caur pretinieku aizsargiem un panāca 2:0, bet trīs minūtes vēlāk pēc Džuljano Simeones piespēles uz vārtu priekšu ar galvu precīzs bija Aleksanders Serluts, samazinot "Real" pārsvaru.
Otrajā pusfinālā trešdien "Barcelona" ar 5:0 sagrāva Bilbao "Athletic".
Četru komandu turnīrs vienas spēles vietā tiek aizvadīts kopš 2020. gada.
15 reizes trofeju ir izcīnījusi "Barcelona", 13 - Madrides "Real". Pērn šo komandu duelī "Barcelona" bija pārāka ar 5:2.