Parīzes "Saint-Germain" futbolisti līksmo ar Francijas Superkausu
Futbols
Vakar 23:40
Parīzes "Saint-Germain" izcīna Francijas Superkausu, pēcspēles sitienu sērijā pieveicot Marseļas "Olympique"
Parīzes "Saint-Germain" ceturtdien Kuveitā izcīnīja Francijas Superkausu futbolā. Spēlē par titulu parīzieši Kuveitā tikās ar Marseļas "Olympique" un pamatlaikā cīnījās neizšķirti 2:2 (1:0), bet pēcspēles 11 metru sitienu sērijā uzvarēja ar 4:1.
Spēles 13. minūtē PSG komandu vadībā izvirzīja Usmans Dembelē, bet pārējie trīs vārti tika gūti otrā puslaika otrajā pusē. Cīņas 76. minūtē Meisons Grīnvuds ar 11 metru soda sitienu izlīdzināja rezultātu, bet trīs minūtes pirms pamatlaika beigām Viljams Pačo ieraidīja bumbu savos vārtos, un vadībā bija jau Marseļas komanda.
Kompensācijas laika piektajā minūtē neizšķirtu izrāva Gonsālu Ramušs.
Pēc tam sekojošajā 11 metru sitienu sērijā Ramušs panāca 1:0, PSG vārtsargs Liks Ševaljē neitralizēja divus pretinieku sitienus un Parīzes klubs svinēja drošu uzvaru.
PSG Francijas Superkausu izcīnījusi 14 reizes.