"Mallorca" futbolisti uz Spānijas čempionāta spēli ierodas "Maduro kostīmos"
Spānijas elites līgas “Mallorca” kluba futbolisti svētdien ieradās uz spēli tērpos, kas ļoti atgādināja kostīmu, kādā uz ASV tika nogādāts specdienestu sagūstītais Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro.
Daudzi “Mallorca” spēlētāji uz Spānijas čempionāta spēli pret “Girona” ieradās “Maduro stila” pelēkos sporta tērpos — vienu uzskatīja, ka futbolisti šādi varēja paust atbalstu Maduro, savukārt citi norādīja uz sakritību, tā kā “Nike” ir “Mallorca” tehniskais sponsors, turklāt uz tērpiem ir kluba logotips.
Lai nu kā būtu, līdzība ar diktatora tērpu klubam veiksmi neatnesa, un spēle tika zaudēta ar 1:2. Zaudējums jo vairāk sāpīgs, jo nu abas komandas atrodas nieka 2 punktu attālumā no izkrišanas zonas.
Pavisam citādi klājas pašam “Nike” — kopš slavenās Maduro aresta fotogrāfijas publicēšanas “Nike Tech Fleece” sporta tērpu pārdošanas apjomi ir strauji palielinājušies, un pat pausti aicinājumi to pārdēvēt par “Maduro Gray”, vēsta “Mallorca Daily”.