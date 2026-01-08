Anete Šteinberga Eiropu nomaina pret Āziju.
Anete Šteinberga kļūst par pirmo latvieti, kas spēlēs Ķīnā
Latvijas izlases basketboliste Anete Šteinberga karjeru turpinās Ķīnas klubā Dzjijuaņas "Henan", ceturtdien ziņo viņu pārstāvošā aģentūra "Future Sports Group".
Šo sezonu Šteinberga uzsāka Itālijas klubā Skio "Familia", kura rindās FIBA Eirolīgā piecās spēlēs vidēji guva 10,4 punktus, izcīnīja 2,2 atlēkušās bumbas zem groziem un atdeva 0,8 rezultatīvas piespēles, bet Itālijas A sērijā viņai četras spēlēs vidēji 5,3 punkti, 3,0 bumbas zem groziem un 0,5 piespēles. Šteinberga kļuvusi par pirmo latvieti, kura vienojusies ar Ķīnas spēcīgākās sieviešu līgas klubu.
Karjeras laikā 35 gadus vecā spēlētāja pārstāvējusi "TTT Rīga", beļģu Brenas "Castors", čehu "Praha", Stambulas "Galatasaray" no Turcijas, Francijas klubu Buržas "Tango", kā arī Itālijas vienības Venēcijas "Reyer" un "Familia".
"Henan" pašmāju čempionāta spēcīgākajā divīzijā B grupā ar astoņām uzvarām 12 spēlēs ieņem trešo pozīciju.