Divās NBA spēlēs uzvarētāju noskaidro ar pēdējo metienu, Gildžess-Aleksandrs paglābj čempionus no vēl viena zaudējuma
Uzvaras ar pēdējo sekunžu metieniem trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačos izcīnīja Toronto "Raptors" un Orlando "Magic" vienības.
Toronto komanda izbraukumā ar 97:96 (25:22, 20:28, 21:22, 31:24) pieveica Šarlotas "Hornets", uzvaras grozu pēdējā sekundē gūstot Imanuelam Kviklijam.
Kviklijs līdz ar sirēnu realizēja tālmetienu, bet kopumā viņa kontā 21 punkts. Rezultatīvākais uzvarētājiem ar 28 punktiem bija Rovans Aleksandrs Barets. Mājinieku sastāvā 22 punktus guva Kolins Sekstons, bet 15 punktus pievienoja Lamelo Bols.
Savukārt "Magic" viesos ar 104:103 (21:23, 27:20, 31:21, 14:29, 11:10) pagarinājumā pārspēja Bruklinas "Nets". Uzvaru viesiem ar realizētu tālmetienu pret vairogu pēdējā sekundē nodrošināja Paolo Bankero. Visā spēlē viņš izcēlās ar 30 punktiem, 14 atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm, kamēr 20 punktus guva Vendels Kārters jaunākais. Mājiniekus no zaudējuma neglāba Maikla Portera jaunākā 34 gūtie punkti.
Vēl vienā spēlē Oklahomasitijas "Thunder" līderis Šejs Gildžess-Aleksandrs līdz ar sirēnu panāca izlīdzinājumu mačā ar Jūtas "Jazz", bet papildlaikā guva deviņus punktus, sekmējot savas komandas uzvaru ar 129:125 (31:22, 27:31, 33:33, 23:28, 15:11). Gildžess-Aleksandrs spēli noslēdza ar 46 punktiem, bet 23 punktus un 12 atlēkušās bumbas pievienoja Čets Holmgrens. "Jazz" sastāvā ar 29 punktiem un 13 atlēkušajām bumbām izcēlās Lauri Markanens, 25 punkti un 11 rezultatīvas piespēles bija Kijontem Džoržam, bet Jusufs Nurkičs atzīmējās ar 15 punktiem un 15 atlēkušajām bumbām.