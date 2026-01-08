Eduardam Tralmakam piespēle uzvaras vārtos AHL
Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks trešdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā izcēlās ar rezultatīvu piespēli un palīdzēja Grenrepidsas "Griffins" tikt pie uzvaras.
"Griffins" savā laukumā ar 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) pārspēja Teksasas "Stars". Tralmaks mača 55. minūtē palīdzēja gūt "Griffins" trešos vārtus un panākt 3:2. Viņa kontā viens metiens pa vārtiem un pozitīvs lietderības koeficients +1. Latvijas uzbrucējs šosezon 32 spēlēs iekrājis 14 gūtus vārtus un piecas rezultatīvas piespēles. Savā komandā viņš ir sestais rezultatīvākais hokejists.
Citā spēlē Anrī Ravinska pārstāvētā komanda Ebotsfordas "Canucks" savā laukumā ar 1:4 (0:3, 1:0, 0:1) piekāpās Beikersfīldas "Condors". Ravinskis izpildīja vienu metienu vārtu rāmi un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu. Šosezon Ravinskis AHL aizvadījis 20 spēles, kurās ticis pie diviem (1+1) punktiem.
Tralmaka pārstāvētā "Griffins" ir pārliecinoša līgas līdere, bet pagājušās sezonas čempionvienība "Canucks" 32 vienību konkurencē apsteidz tikai vienu komandu.